Фигуристка Евгения Медведева показала фото в купальнике

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева в социальных сетях опубликовала яркие снимки в купальнике, передает NUR.KZ.

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22-летняя фигуристка показала фотографии в синем купальнике. "Открываем купальный сезон", - подписала пост в Instagram Медведева.

Евгения Медведева дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Также она двукратная чемпионка мира и Европы.

Евгения активно ведет свою страницу в Instagram. На ее аккаунт подписаны 1,3 млн пользователей. Медведева часто выкладывает у себя видео и снимки с ледовых шоу, тренировок и отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1974737-figuristka-evgeniya-medvedeva-pokazala-foto-v-kupalnike/