Женская команда Казахстана по фехтованию завоевала бронзу на чемпионате Азии

Иллюстративное фото: pixabay.com

В завершающий день командных соревнований чемпионата Азии по фехтованию в Сеуле (Южная Корея) женская сборная Казахстана отметилась медалями, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

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В состязаниях по фехтованию на сабле от Казахстана выступали Айгерим Сарыбай, Карина Доспай, Татьяна Приходько и Анастасия Гулик.

В напряженном четвертьфинале континентального первенства наши саблистки одолели спортсменок из Гонгконга со счетом 45:43.

В полуфинальной встрече казахстанки уступили сборной Южной Кореи со счетом 35:45 и остановились на третьей строчке турнира с бронзовой наградой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1974445-zhenskaya-komanda-kazahstana-po-fehtovaniyu-zavoevala-bronzu-na-chempionate-azii/