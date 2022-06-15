"Эксперименты продолжаются": фигуристка Алина Загитова снялась в необычной фотосессии

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала снимки с необычной фотосессии, пишет Спорт-Экспресс.

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20-летняя российская спортсменка на своей странице в Instagram выложила фотографии в высоких зеленых сапогах и в костюме из бусинок.

"Мои эксперименты продолжаются. Я уже показывала вам небольшой backstage со съемки именно в этом образе, и вот, наконец, мне прислали фото. Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится", - подписала пост Загитова.

Отметим, что Загитова - единственная российская спортсменка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

Алина выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира и Европы, финал Гран-при и первенство континента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1974177-eksperimenty-prodolzhayutsya-figuristka-alina-zagitova-snyalas-v-neobychnoy-fotosessii/