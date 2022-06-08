Стал известен состав команды Казахстана по фехтованию на чемпионат Азии

Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Определился состав команды Казахстана по фехтованию на чемпионат Азии, который пройдет с 10 по 15 июня в Сеуле (Южная Корея), сообщает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

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От Казахстана выступят 14 спортсменов в двух дисциплинах: шпага и сабля. Всего за медали континентального первенства будут бороться спортсмены из 20 стран.

Представляем вашему вниманию состав команды Казахстана:

Шпага (мужчины)

Курбанов Руслан, Шарлаимов Вадим, Алексанин Дмитрий, Алимжанов Эльмир.

Шпага (женщины):

Николайчук София, Андреева Владислава.

Сабля (мужчины):

Саттархан Назарбай, Саркисян Артем, Рахманали Мухамедали, Калдыбекулы Толеби.

Сабля (женщины):

Сарыбай Айгерим, Приходько Татьяна, Доспай Карина, Гулик Анастасия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1973204-stal-izvesten-sostav-komandy-kazahstana-po-fehtovaniyu-na-chempionat-azii/