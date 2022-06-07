Фигуристка Туктамышева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась в социальных сетях солнечными фотографиями с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

25-летняя спортсменка выложила ряд снимков в купальнике. "Загореть к началу лета - главный бонус отпуска в мае", - подписала пост в Instagram Туктамышева.

Напомним, что Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года по фигурному катанию. Также она становилась серебряным призером мирового первенства-2021.

Елизавета активно ведет свою страницу в Instagram. На ее аккаунт подписаны свыше 350 тыс. пользователей. Спортсменка часто выкладывает фотографии и видео с тренировок и турниров.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1972943-figuristka-tuktamysheva-opublikovala-foto-s-otdyha-na-maldivah/