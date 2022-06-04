Пике и Шакира объявили о расставании

Иллюстративное фото: YouTube/CELEBRETY TV

Защитник испанской "Барселоны" и знаменитая колумбийская певица Шакира объявили о своем расставании, сообщает Sports.ru.

Пара официально объявила об этом в совместном заявлении.

"С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание", – говорится в заявлении.

Защитник "Барселоны" и певица были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей – Милан (9 лет) и Саша (6 лет).

Ранее сообщалось, что футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с одноклубником Рикардом Пучем. В обоих клубах Жерар был замечен в сопровождении других женщин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1972553-pike-i-shakira-obyavili-o-rasstavanii/