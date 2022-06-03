Баскетболист Леброн Джеймс стал миллиардером

Леброн Джеймс. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Состояние известного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса достигло одного миллиарда долларов, сообщает Forbes.

По оценкам Forbes, доходы 37-летнего баскетболиста в 2021 году составили в общей сложности 121,2 миллиона долларов, а его суммарное состояние достигло 1 миллиарда.

Джеймс, пропустивший плей-офф всего четвертый раз за 19 сезонов в НБА, стал первым действующим игроком лиги, который попал в список миллиардеров. Майкл Джордан, единственный другой баскетболист-миллиардер, достиг десятизначного состояния в 2014 году, спустя 11 лет после завершения спортивной карьеры.

Напомним, что в интервью GQ в 2014 году Леброн признался, что одна из главных его целей – стать миллиардером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1972423-basketbolist-lebron-dzheyms-stal-milliarderom/