Фигуристка Алина Загитова поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

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20-летняя фигуристка на своей странице в Instagram опубликовала снимки, где она позирует в голубом платье в горошек на песчаном берегу океана.

К слову, свое 20-летие спортсменка отметила вместе с фигуристками Дарьей Усачевой и Анной Щербаковой в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что Загитова - единственная российская спортсменка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Алина выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира и Европы, финал Гран-при и первенство континента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1971129-figuristka-alina-zagitova-podelilas-fotografiyami-s-otdyha-na-maldivah/