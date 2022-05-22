Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото в купальнике

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила новые фотографии в социальных сетях, передает NUR.KZ.

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25-летняя фигуристка опубликовала снимки в черном купальнике.

"Большую часть жизни я провожу на замороженной воде. Вы не представляете, какое это счастья оказаться в теплой воде", - подписала пост Туктамышева.

Напомним, что Елизавета является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также она становилась серебряным призером мирового первенства-2021.

Елизавета Туктамышева активно ведет свою страницу в Instagram. На ее аккаунт подписаны свыше 350 тыс. пользователей. Спортсменка часто выкладывает у себя видео и фотографии с тренировок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1970441-figuristka-elizaveta-tuktamysheva-opublikovala-foto-v-kupalnike/