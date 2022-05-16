Юлия Галышева опубликовала фото с отдыха на Мальдивах

Юлия Галышева. Фото: instagram.com/galysheva_yuka/

Лидер женской команды Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева выложила в Instagram солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

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На снимках 29-летняя спортсменка позирует в красном купальнике. Также Юлия показала видео, где она ловит рыбу.

Напомним, что Юлия Галышева является чемпионкой мира-2019 по могулу и бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года. Также она приняла участие в четырех зимних Олимпиадах (2010, 2014, 2018, 2022).

Юлия Галышева довольно активно ведет свою страницу в Instagram. Она часто выкладывает видео своих тренировок. Родилась и живет спортсменка в Усть-Каменогорске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1969446-yuliya-galysheva-opublikovala-foto-s-otdyha-na-maldivah/