Фигуристка Евгения Медведева показала фото в красивом платье

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях новые фотографии с отпуска у моря, передает NUR.KZ.

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Медведева в платье с разрезом сфотографировалась в живописном месте. Отметим, что 22-летняя фигуристка проводит отпуск в Болгарии.

Напомним, что Евгения является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, а также серебряным призером чемпионата Европы.

В начале сезона-2020/2021 Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях.

Сейчас 22-летняя фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1969273-figuristka-evgeniya-medvedeva-pokazala-foto-v-krasivom-plate/