Боксер Мэнни Пакьяо проиграл выборы на пост президента Филиппин

Мэнни Пакьяо. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

9 мая состоялись выборы президента Филиппин, участие в которых принял экс-чемпион мира в восьми весовых категориях боксер Мэнни Пакьяо, передает Isport.ua.

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43-летний спортсмен был выдвинут на пост от либеральной партии, которую он представляет с 2007 года. Однако экс-чемпион мира не смог победить в президентской гонке.

По итогам подсчета 98% бюллетеней новым президентом Филиппин стал 64-летний Фердинанд Маркос-младший, сын покойного диктатора Фердинанда Маркоса. Он получил 31 миллион голосов.

Его ближайший соперник – вице-президент Лени Робредо, набрала вдвое меньше. Что касается Пакьяо, то его результат стал третьим – около четырех миллионов человек отдали свои голоса за боксера.

Мэнни уже поздравил Маркоса-младшего с победой, и рассчитывает, что новый президент сможет улучшить жизнь филиппинцев и решит проблему бедности в стране.

"Как боксер и спортсмен я знаю, как принимать поражение. Просто надеюсь, что, когда я проиграл этот бой, мои страдающие филиппинцы добудут победу.

Я могу отказаться от политики, но не от возможности служить. Большое спасибо, соотечественники", - заявил Пакьяо в Instagram.

Отметим, что на данный момент, это предварительные результаты, и официально их объявят лишь в конце месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1968859-bokser-menni-pakyao-proigral-vybory-na-post-prezidenta-filippin/