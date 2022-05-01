"Куаныш" стал клубным чемпионом Азии по волейболу среди женщин

ВК "Куаныш". Фото: instagram.com/volleyfederationkz/

Женский волейбольный клуб "Куаныш" из Петропавловска впервые в своей истории стал чемпионом Азии, обыграв в финале команду "Алтай", передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в Семее, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Куаныша". Интересно, что петропавловский клуб отыгрался со счета 0:2.

Таким образом, "Куаныш" впервые в своей истории стал клубным чемпионом Азии по волейболу. Причем в финале был повержен действующий чемпион турнира - "Алтай".

Напомним, что клубный чемпионат Азии в этом году принял Семей. Всего в турнире приняли участие 6 команд из Казахстана, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана и Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967630-kuanysh-stal-klubnym-chempionom-azii-po-voleybolu-sredi-zhenschin/