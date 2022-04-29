Россию лишили летней Универсиады-2023

Логотип Универсиады-2023. Фото: ekat2023.com

Международная федерация университетского спорта (FISU) официально перенесла летнюю Универсиаду-2022 из Екатеринбурга (Россия), передает официальный сайт организации.

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"На онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение перенести из Екатеринбурга проведение Всемирных студенческих игр 2023 года", — говорится в заявлении федерации.

Также было приостановлено участие спортсменов из России и Беларуси в мероприятиях FISU.

Летняя Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года. На турнире планировалось разыграть медали в 18 видах спорта. Новое место проведения игр пока не выбрано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967442-rossiyu-lishili-letney-universiady-2023/