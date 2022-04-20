Жансая Абдумалик стала президентом Федерации шахмат Алматы

Жансая Абдумалик. Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik/

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик назначена президентом Федерации шахмат Алматы, передает NUR.KZ

По информации пресс-службы федерации, новая организация получила аккредитацию после ее отзыва от Союза шахматистов города Алматы и будет развивать шахматную культуру в мегаполисе.

В целях Федерации и ее президента – сделать Алматы одним из центров мировых шахмат и образцом для других шахматных федераций страны.

"В планах Федерации до 2024 года – развитие четырех основных направлений: массового спорта среди горожан, шахмат в школьном образовании, спорта высших достижений, а также поддержка ветеранов", – отметила Жансая Абдумалик.

В ближайшие три года планируется организация новых регулярных спортивных мероприятий – открытых сеансов одновременной игры, турниров между сборными Алматы и других городов, а также создание новых шахматных зон в парках, дворах, больницах и других общественных местах.

Кроме того, согласно плану, в школах Алматы будут оборудованы кабинеты для занятий шахматами, разработаны специальные программы обучения, методические пособия для учителей и школьников, а также сформированы команды для участия в Школьной лиге.

"Практика внедрения шахматных занятий в общеобразовательных учреждениях давно применяется в Великобритании, США, Турции, а Армения стала первой страной в мире, которая ввела шахматы в обязательную школьную программу. Для алматинских школьников это создаст благоприятные условия для еще большего интеллектуального развития», – добавила Жансая Абдумалик.

В ближайшие месяцы Федерация представит подробный план по развитию на официальном сайте, а также проведет встречи с тренерами и родителями юных шахматистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965934-zhansaya-abdumalik-stala-prezidentom-federatsii-shahmat-almaty/