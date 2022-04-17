Казахстанский фигурист взял серебро на юниорском чемпионате мира

Михаил Шайдоров. Фото: instagram.com/mikhail_shaidorov/

Казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, передает сайт Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Казахстанский фигурист занял второе место, набрав 234,31 баллов. В короткой программе Михаил Шайдоров выполнил четыре лутца, три акселя и четыре тулупа.

Золотую медаль же выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке расположился фигурист из Японии Татсуя Тсубои.

Отметим, что медаль Михаила Шайдорова стала исторической для Казахстана: ранее наши спортсмены ни разу не брали медалей на молодежных ЧМ по фигурному катанию.

Напомним, что юниорский чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Таллине (Эстония). Другие новости казахстанского и мирового спорта читайте в Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965438-kazahstanskiy-figurist-vzyal-serebro-na-yuniorskom-chempionate-mira/