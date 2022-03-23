Файтерша Перл Гонсалес выложила фото в платье с глубоким декольте

Перл Гонсалес. Фото: twitter.com/pearlgonzalez

Американская файтерша Перл Гонсалес порадовала поклонников новым фото, передает NUR.KZ.

35-летняя спортсменка выложила у себя в Instagram фото в платье с глубоким декольте. Отметим, что Перл взяла паузу в бойцовской карьере.

Последний бой в ММА Гонсалес провела в 2020 году в лиге Invicta FC. Тогда она решением судей уступила соотечественнице Миранде Мэверик.

Всего в активе Перл Гонсалес 10 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах. Она выступала в таких организациях, как Invicta FC и UFC.

Перл довольно активно ведет свою страницу в Instagram. На нее подписаны свыше 250 тыс. пользователей. У себя в аккаунте она часто выкладывает откровенные фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961804-faytersha-perl-gonsales-vylozhila-foto-v-plate-s-glubokim-dekolte/