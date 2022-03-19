Могулистка Анастасия Городко стала 15-й на этапе Кубка мира во Франции

Анастасия Городко. Фото: Olympic.kz

В Межеве (Франция) проходит этап Кубка мира по могулу, передает NUR.KZ.

В мужском могуле от Казахстана выступил Павел Колмаков. По итогам соревнований он занял 20-е место. Победу же одержал канадец Микаэль Кингсбери.

У женщин первенствовала Перрин Лаффон из Франции. Среди казахстанок лучший результат показала Анастасия Городко - 15-е место. Аяулым Амренова расположилась на 19-й строчке.

Сегодня в Межеве спортсмены будут соревноваться в параллельном могуле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961592-mogulistka-anastasiya-gorodko-stala-15-y-na-etape-kubka-mira-vo-frantsii/