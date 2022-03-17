Волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала эффектное фото в красном платье

Татьяна Демьянова. Фото: instagram.com/tatarka5/

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова выложила снимок в шикарном платье с глубоким вырезом, передает NUR.KZ.

Татьяна опубликовала новый пост в Instagram, где она в красном платье держит букет цветов.

"Как бы сильно мир не подводил тебя, никогда не жалей о том, что у тебя доброе сердце" - написала Демьянова.

Напомним, что Татьяна Демьянова выступает за волейбольный клуб "Алматы". Ее мечта - попасть в составе сборной Казахстана на чемпионат мира.

Помимо спорта Татьяна также занимается модельным бизнесом и ведет свою страницу в Instagram, на которую подписаны свыше 180 тыс. пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961258-voleybolistka-tatyana-demyanova-opublikovala-effektnoe-foto-v-krasnom-plate/