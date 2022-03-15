Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе взяла бронзу на этапе Кубка мира

Сарсенкуль Рысбекова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

На проходящем в Никосии (Кипр) этапе Кубка мира по стендовой стрельбе женская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль, передает NUR.KZ.

Наша национальная сборная в лице Сарсенкуль Рысбековой, Марии Дмитриенко и Айжан Досмагамбетовой стала третьей в женском "трапе" (траншейный стенд).

В матче за бронзу наши спортсменки оказались сильнее соперниц из Германии (6:4). Чемпионом же стала команда Австралии, победившая в финале США (6:4).

Напомним, что этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Никосии продлится до 19 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1960825-zhenskaya-komanda-kazahstana-po-stendovoy-strelbe-vzyala-bronzu-na-etape-kubka-mira/