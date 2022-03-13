Конькобежка Айдова стала четвертой на этапе Кубка мира в Нидерландах

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Екатерина Айдова остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах, передает NUR.KZ.

В финальном забеге на 1000 метров Екатерина Айдова заняла четвертое место, показав время 1:15.17. Чемпионкой же стала Михо Такаги (1:13.28) из Японии.

Серебряную медаль завоевала американка Бриттани Боуи (1:14.07). Тройку призеров замкнула еще одна представительница США Кими Гетц (1:15.10).

Также была близка к медали Надежда Морозова. На дистанции 3000 метров казахстанская конькобежка финишировала пятой, уступив победительнице Ирен Схаутен из Нидерландов 5 секунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1960468-konkobezhka-aydova-stala-chetvertoy-na-etape-kubka-mira-v-niderlandah/