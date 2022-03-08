Левандовский расторг контракт с производителем электроники из-за их работы в России

Роберт Левандовский. Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский расторг контракт с китайской компанией Huawei из-за связей с Россией, передает Чемпионат.

По информации Fakt, поляк принял данное решение после публикации английской газеты Daily Mail, в которой было сказано, что китайский производитель электроники помогает России с киберзащитой.

"Хочу сообщить, что сегодня мы приняли решение о прекращении маркетингового сотрудничества между Робертом Левандовский и брендом Huawei.

Выполнение всех рекламных обязательств с нашей стороны прекращено" — сказал менеджер нападающего Томаш Завишлак.

Ранее Левандовский поддержал решение президента польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши, который , что сборная Польши не собирается играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1959742-levandovskiy-rastorg-kontrakt-s-proizvoditelem-elektroniki-iz-za-ih-raboty-v-rossii/