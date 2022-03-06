Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок

В честь 8 марта онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch разыграет iPhone 13 Pro среди игроков, не делавших ставки в праздничный день.
В этот светлый весенний праздник Parimatch Kazakhstan призывает любителей спорта посвятить день любимым женщинам.
Идея промоакции "Сегодня побеждает она" проста, но исполнена глубокого смысла — поставьте игру на паузу и уделите внимание ей. А вишенкой на торте станет подарок в виде нового iPhone 13 Pro.
"Мы искренне поздравляем всю прекрасную половину Казахстана с 8 марта и желаем им только самых ярких эмоций от жизни. Это уникальная акция не только для Parimatch, но и для всего букмекерского рынка.
Ведь мы не призываем делать ставки, а, наоборот, просим воздержаться от них. Вместо этого Parimatch предлагает окружить любимых женщин заботой и вниманием, показать, как мы их любим и ценим.
Устройте ей настоящий праздник и, для полного счастья, подарите iPhone 13 Pro", - рассказал об инициативе Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.
Розыгрыш проводится на официальной инстаграм-странице Parimatch Kazakhstan. Победитель будет выбран 9 марта с помощью генератора случайных чисел.
Принять участие легко:
- Подписывайтесь на страницу @Parimatch_kz;
- Ставьте лайк к конкурсному посту;
- Оставляйте комментарий и отмечайте друзей;
- Отправляйте в директ логин своего счета на Parimatch.
Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах.
Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальные партнеры бренда — ФК "Челси", "Ювентус", "Лестер Сити" и "Эвертон".
В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин и волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того Parimatch - официальный партнер ФК “Актобе”, ХК “Сарыарка” и женского ВК “Алтай”.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1959611-segodnya-pobezhdaet-ona-parimatch-razygryvaet-iphone-13-pro-za-den-bez-stavok/