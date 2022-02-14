Казахстанским спортсменам пришлось отстаивать права на призовые квартиры в суде

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Казахстанским призерам Сурдлимпийских игр пришлось отстаивать свои права на призовые квартиры в суде. Управление спорта затянуло с выдачей жилья более чем на год. Об этом сообщил пресс-секретарь Алматинского горсуда Абай Жарылкасын на своей странице в Facebook.

Как сообщили в суде, РОО "Национальная Сурдлимпийская Федерация" предъявило иск к акимату Алматы о признании незаконным бездействие по непредоставлению четверым спортсменам жилищ из коммунального жилищного фонда.

В суде было установлено, что в декабре 2019 года четверо наших соотечественников завоевали золотые медали на Зимних Сурдлимпийских играх 2019 года в Италии. И, как положено, чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, местный исполнительный орган обязан предоставлять жилье в течение не более чем полугода с момента получения официального решения или протокола.

"Этот вид поощрения предусмотрен Законом "О физической культуре и спорте", согласно которому Сурдлимпийские игры – это международные зимние и летние соревнования, в которых участвуют спортсмены-инвалиды с поражением органов слуха.

28 августа 2020 года и 25 января 2021 года объединение обратилось в городское управление спорта по вопросу предоставления квартир чемпионам, приложив к заявлению протоколы соответствующих соревнований.

Но, как это нередко бывает, госорган заволокитил вопрос, сообщив, что работа по предоставлению квартир ведется. На протяжении свыше одного года чемпионам Сурдлимпийских игр жилища так и не были предоставлены", - сообщили в суде.

Административный суд Алматы пошел навстречу спортсменам, удовлетворив их иск. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1956049-kazahstanskim-sportsmenam-prishlos-otstaivat-prava-na-prizovye-kvartiry-v-sude/