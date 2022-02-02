Дэвид Бекхэм рассказал о своей жене, которая последние 25 лет ест одну и ту же еду

Дэвид Бекхэм. Фото: Photo credit should read LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images

Дэвид Бекхэм заявил, что его супруга ест одну и ту же еду последние 25 лет, передает Mirror Online.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, что его супруга Виктория, с которой он состоит в браке с 1999 года, последние 25 лет не меняла свой рацион.

Единственное, что модный дизайнер и бизнесвумен ест всегда - тушеные овощи и жареная рыба. К другой еде, как оказалось, Виктория редко притрагивается.

За все время вместе они с женой ели из одной тарелки лишь единожды. И это стало одним из его самых любимых воспоминаний.

"Я очень эмоционально отношусь к еде и вину. Когда я ем что-то вкусное, я хочу, чтобы все попробовали это. К сожалению, я женат на человеке, который последние 25 лет ел одно и то же. С тех пор, как я встретил Викторию, она ест только жареную рыбу и тушеные овощи. Она очень редко отклоняется от этого", - сказал спортсмен.

Этот единственный раз случился, когда Виктория была беременна их дочерью Харпер, которой в этом году исполнится 11 лет.

Пара воспитывает в браке четырех детей - 22-летнего Бруклина, 19-летнего Ромео, 16-летнего Круза и младшую дочь Харпер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1954194-devid-bekhem-rasskazal-o-svoey-zhene-kotoraya-poslednie-25-let-est-odnu-i-tu-zhe-edu/