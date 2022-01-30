"Дубай - мой второй дом": Криштиану Роналду опубликовал семейное фото с отдыха

Криштиану Роналду с семьей. Фото: instagram.com/cristiano/

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил семейное фото, передает NUR.KZ.

Во время зимней паузы в чемпионате Англии футболист вместе с родными полетел в Дубай (ОАЭ).

На своей странице в Instagram Криштиану опубликовал милое семейное фото с отдыха. Также Роналду поблагодарил жителей Дубая за гостеприимство.

"Спасибо, Дубай, за хорошее время и за теплые чувства. Спасибо за самые прекрасные семейные моменты.

Дубай – мой второй дом, и моя семья благодарна за хороший прием и щедрость ваших прекрасных людей" - написал португальский футболист в Instagram.

К слову, в Дубае возлюбленная Криштиану Джорджина Родригес отпраздновала свое 28-летие. Роналду устроил своей девушке роскошный праздник.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1953700-dubay-moy-vtoroy-dom-krishtianu-ronaldu-opublikoval-semeynoe-foto-s-otdyha/