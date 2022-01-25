Стальные бицепсы и сила воли: 4 спортсмена, которые преуспели в бизнесе

Джеки Эдвардс: olympics.com

Каждый из нас может найти свой собственный уникальный путь у успеху, так же, как эти пять спортсменов преуспели в бизнесе. Они использовали навыки, приобретенные во время спортивной карьеры, чтобы освоить новую профессию.

Что общего между натренированным спортсменом и предпринимателем средней руки? Может быть, железные мускулы, накачанное тело и стальные бицепсы? Что ж, мы рады, если это так.

Но еще больше их объединяет стремление к выигрышу любой ценой, борьба до последнего за себя, свое дело и команду.

Хочешь прочитать их истории успеха, провести параллели с видами спорта и узнать самые главные качества чемпионов?

Лидия Лассила: от травмы к бизнес-проекту

Лидия Лассила ушла из спорта, будучи олимпийской золотой медалисткой по фристайлу, но был момент, когда травма грозила прервать ее карьеру, прежде чем она действительно достигла высот.

Когда она старалась справиться с последствиями этой неудачи, Лидию посетило озарение, позволившее превратить ее травму в новую возможность.

Она разработала собственную линейку разогревающих и охлаждающих пакетов BodyICE, предназначенных специально для спортсменов, пишет olympics.com.

Ее история - яркий и показательный пример того, как модно применить обретенные навыки и спортивный опыт за пределами большого спорта, а также преуспеть в сфере предпринимательства.

Лиа Дэвисон: спорт и социальные вопросы

Одно из главных правил, когда вы начинаете свой собственный бизнес: это должно быть что-то, чем вы увлечены. Mаунтинбайкер и двукратная участница Олимпийских игр Лиа Дэвисон заметила недостаточную представленность женщин в своем виде спорта.

В итоге она решила исправить ситуацию, став соучредителем некоммерческой менторской программы, которая оказывает молодым женщинам и девочкам помощь в самореализации посредством велоспорта.

Лиа Дэвисон: olympics.com

Лиа неоднократно признавалась, что ей пришлось преодолеть множество преград, прежде чем добиться успеха на предпринимательском поприще.

Однако бывшая спортсменка с закаленным характером выдержала все трудности и воплотила свою мечту в реальность.

Майк Доусон: использование бизнеса для финансирования своей спортивной мечты

Когда каноист из Новой Зеландии Майк Доусон лишился финансирования накануне Рио-2016, он был вынужден искать новые способы для реализации своих олимпийских амбиций.

Соединив свое увлечение кулинарией и все свои впечатления от путешествий по миру в качестве спортсмена, Майк выпустил собственную кулинарную книгу — «Ешьте как местные жители» (Eat Like The Locals)

Майк Доусон: olympics.com

С тех пор Майк уверен, что во имя развития своих увлечений необходимо быть готовым рисковать и идти на преодоление себя.

Джеки Эдвардс: определите проблему и найдите решение

Не секрет, что практически все хорошие бизнес-планы основаны на одном: на решении проблемы.

Именно это и сделала пятикратная участница Олимпийских игр Джеки Эдвардс, когда после беседы с беременной подругой у нее возникла идея создания того, что сегодня является успешным бизнесом по производству специализированной спортивной одежды.

Джеки Эдвардс: olympics.com

Подруга пожаловалась на отекшие ноги, и Джеки, применив собственные знания касательно восстановления после тяжелых нагрузок, в результате создала свой собственный бренд компрессионных гольфов для беременных дам.

Как оказалось, сама Джеки пользовалась аналогичными гольфами на протяжении всей карьеры в спорте. Находчивая предпринимательница уже не участвует в соревнованиях по прыжкам в длину, зато ей удалось совершить успешный прыжок в мир бизнеса.

Бонус:

Не всегда спортсмены реализуют себя еще и в бизнесе. Бывает так, что спортивный дух находит себе применение в политической карьере. Так, один из самых известных боксеров современности Владимир Кличко является мэром Киева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1952792-stalnye-bitsepsy-i-sila-voli-4-sportsmena-kotorye-preuspeli-v-biznese/