Жена футболиста "Ростова" показала фото топлес с отдыха

Супруга вратаря "Ростова" Сергея Песьякова Ксения опубликовала откровенные снимки на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Она выложила ряд соблазнительных фотографий с отдыха, подписав пост: "Жара". Отметим, что сейчас семья Песьяковых отдыхает в Доминикане.
Напомним, что Сергей и Ксения Песьяковы вместе с 2014 года. Пара воспитывает двух детей - сына Артема и дочь Полину.
На страницу Ксении в Instagram подписаны свыше 60 тыс. пользователей. Работает она моделью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949481-zhena-futbolista-rostova-pokazala-foto-toples-s-otdyha/