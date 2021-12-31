Жена футболиста "Ростова" показала фото топлес с отдыха

Ксения Песьякова. Фото: instagram.com/ksenia_peso/

Супруга вратаря "Ростова" Сергея Песьякова Ксения опубликовала откровенные снимки на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Она выложила ряд соблазнительных фотографий с отдыха, подписав пост: "Жара". Отметим, что сейчас семья Песьяковых отдыхает в Доминикане.

Напомним, что Сергей и Ксения Песьяковы вместе с 2014 года. Пара воспитывает двух детей - сына Артема и дочь Полину.

На страницу Ксении в Instagram подписаны свыше 60 тыс. пользователей. Работает она моделью.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949481-zhena-futbolista-rostova-pokazala-foto-toples-s-otdyha/