Рамзан Кадыров подарил спортсменам новые авто и несколько миллионов рублей

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской республики вручил трем бойцам спортивного клуба "Ахмат" ключи от автомобилей Mercedes, сообщает Lenta.ru.

Кадыров пригласил на прием прославленных воспитанников "Ахмата" — Артура Бетербиева, Абдул-Керима Эдилова, Имама Хатаева, Тамерлана Башаева и других спортсменов.

"Я выполнил приятную миссию, доверенную мне дорогой мамой, президентом РОФ Аймани Несиевной. Три человека получили ключи от автомобилей Mercedes, а еще 11 спортсменов — по одному миллиону рублей", — рассказал Кадыров.

Бетербиев также получил звание "Почетный гражданин Грозного" за вклад в развитие спорта.

В марте глава Чечни также наградил спортсменов, представляющих чеченский бойцовский клуб «Ахмат», автомобилями Mercedes. Кадыров отметил, что у него со спортсменами состоялась продуктивная беседа, а затем он раздал им ключи от трех автомобилей Mercedes. Машины, по словам главы республики, предоставили фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Федерация бокса Чечни и РСК «Ахмат».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949436-ramzan-kadyrov-podaril-sportsmenam-novye-avto-i-neskolko-millionov-rubley/