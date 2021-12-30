Эффектная Виктория Одинцова стала подругой футболиста Кокорина

Виктория Одинцова. Фото: instagram.com/viki_odintcova

Российский футболист Александр Кокорин практически не играет в своем клубе - итальянской "Фиорентине". Зато игрок в последнее время регулярно попадает в светскую хронику. Так, по данным инсайдеров, нападающий стал встречаться с моделью Викторией Одинцовой, пишет телеграм-канал "Приватный футбол".

Виктория Одинцова родилась в 1993 году в городке Соликамске Пермской области. С детства Виктория отличалась модельными данными, поэтому в старших классах она по совету брата поступила в модельную школу. Параллельно Вика занималась в хореографическом классе, пишет vokrug.tv.

Вике всегда нравилось красиво одеваться и часто менять прически. Также в детстве Вика посещала художественную школу, но бросила учебу, не завершив ее.

После школы Виктория стала студенткой Пермского государственного университета, но вскоре переехала в Петербург и поступила в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна на факультет промышленных технологий и дизайна.

Начала модельные съемки уже в 17 лет. В 2013 году участвовала в пермском конкурсе красоты и заняла место второй вице-мисс. В профессиональный модельный мир Виктория шагнула благодаря фотографу Александру Маврину, который занимает нишу эротических фотографов.

Вскоре после знакомства она сумела "подогнать" свое тело под стандарты Маврина и стала моделью его агентства MAVRIN models. Уже в 2015 году фото Виктории попало на обложку журнала Playboy, что мгновенно повысило рейтинг популярности молодой модели.

Участвовала в съемках для Playboy, работала на одной площадке с моделями Victoria's Secret Изабели Фонтаной, Изабель Гулар и Адрианой Лимой.

В 2017 году Виктория провела эпатажную акцию, во время которой с риском для жизни снялась на видео на вершине одного из небоскребов Дубая. Результатом этого действия стало огромное количество просмотров снятого ролика и, как следствие, повышение внимания к самой модели. При этом многие поклонники Виктории сочли ее действия неоправданно рискованными, а некоторые даже увидели в них «пропаганду суицида». Сама Вика, впрочем, утверждает, что ничего подобного не имела в виду.

"Ну да, человек без крыши — это в какой-то степени про меня. И да, я то видео не смотрю до сих пор. Я дала огромное количество интервью по поводу той истории, которая на самом деле была абсолютно спонтанной, спланированной на ходу. И самое удивительное, что в тот момент я не испытывала вообще ничего — ни волнения, ни страха, вообще никаких эмоций! Просто сделала это, и мы пошли гулять по городу. Накрыло меня позже", - рассказала Одинцова.

В 2019 году снялась в рекламе для бренда Guess. В том же 2019 году участвовала в шоу Ксении Собчак. Там она рассказала о том, как работает, что делает для своего здоровья и как позирует.

Сегодня аккаунт Виктории в Instagram насчитывает около 5 миллионов подписчиков, она также регулярно появляется на YouTube-канале агентства MAVRIN models. Виктория имеет репутацию «смелой» модели, которая может сняться как в полураздетом виде для эротических изданий, так и полностью обнаженной.

Впрочем, в реальности она делает это нечасто. Она часто путешествует и во время каждого путешествия выкладывает в своем блоге множество фотографий, которые пользуются большим спросом. Над инстаграм-аккаунтом Одинцовой работает 5-6 человек.

В разные периоды ее жизни ей приписывали романы с Егором Кридом, Павлом Дуровым, Тимуром Батрутдиновым, однако сама Вика никак не комментировала свои отношения и не рассказывала в СМИ о личной жизни.

"Странно, что мне не приписывают романы с известными всему миру спортсменами или киноактерами. Хотя и такое тоже было. Чем интереснее персона, тем более неправдоподобными будут слухи вокруг нее. Этого не избежать. А вообще, я стараюсь не говорить о своей личной жизни, ведь она личная", - прокомментировала Одинцова.

Чтобы сделать свою внешность еще более эффектной, Виктория прибегла к пластической хирургии. С помощью хирургов она увеличила грудь и губы. Однако Виктория отрицает всякое вмешательство в собственную внешность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949346-effektnaya-viktoriya-odintsova-stala-podrugoy-futbolista-kokorina/