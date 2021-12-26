Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане

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Казахстанская федерация триатлона объявила о том, что Нур-Султан примет чемпионат Азии-2022, передает NUR.KZ.

"Мы получили подтверждение от World Triathlon и Asia Triathlon о том, что 23–24 июля 2022 года в Нур-Султане состоится чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U23 и Junior" - говорится в сообщении.

Отметим, что континентальное первенство в этих категориях впервые пройдет в Нур-Султане.

Данный турнир планировался в 2021 году, но был отменен из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и ограничений на выезды в некоторых странах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948571-chempionat-azii-po-triatlonu-proydet-v-nur-sultane/