Необъяснимые трагедии: футбол захлестнули случаи сердечных приступов

Софьян Лукар. Фото: sport.segodnya.ua

В воскресенье, 26 декабря, по дороге в больницу от сердечного приступа умер 22-летний игрок алжирского клуба "Саида" Софьян Лукар. Это не первый не первый случай в 2021 году, когда во время футбол заканчивается трагедией. Случаи сердечных приступов происходят с пугающей частотой, сообщает NUR.KZ.

Лукар во время игры столкнулся со своим вратарем, но смог продолжить встречу. Однако через несколько минут он упал на поле из-за сердечного приступа. Ему было 28 лет, пишет "Газета.ру".

Марин Чачич. Фото: instagram.com/nk_nehaj_1920

Защитник хорватского клуба "Нехай" Марин Чачич скончался в больнице в возрасте 23 лет после потери сознания на тренировке команды, сообщает "Газета.ру".

Сообщается, что футболист неожиданно потерял сознание во время тренировочного занятия. После чего он немедленно был доставлен в больницу. Чачичу диагностировали сердечную недостаточность.

Затем защитника ввели в состояние медикаментозной комы, дальнейшие действия медиков не привели к положительному результату, и футболист скончался 23 декабря.

Эриксен в сознании покидает поле. Фото: twitter.com/PartisanPrague

Самый громкий случай произошел во время чемпионата Европы, во время матча Дания - Финляндия. Без какого-либо контакта датчанин Кристиан Эриксен упал на газон - у него остановилось сердце. Благодаря первой помощи и быстрой реакции медиков игрока удалось спасти, хотя некоторое время его сердце не билось.

Эриксен до сих пор не может играть.

Серхио Агуэро (в центре). Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

30 октября на 38-й минуте матча с "Алавесом" Агуэро схватился за грудную клетку, после чего попросил замену. Поле игрок покинул самостоятельно, но со стадиона уезжал в машине скорой помощи.

Агуэро прошел несколько кардиологических обследований, и ему поставили диагноз сердечная аритмия, то есть нарушение сердечного ритма. Аргентинец объявил о завершении карьеры.

Футболисты норвежского "Согндала" наблюдают за спасением Эмиля Палссона. Фото: twitter.com/AIM_IJ/

Исландский футболист норвежского "Согндала" Эмиль Палссон пережил остановку сердца во время матча национального чемпионата. Инцидент произошел на 12-й минуте матча против "Стьердалс-Блинк". 11 минут Палссону оказывали помощь на поле, затем игрока доставили в больницу. Исландец был в сознании, когда его увозили в госпиталь, пишет "Газета.ру".

В Омане футболист клуба "Маскат" Мухалад аль-Рукади умер перед началом матча чемпионата страны против "Аль-Сувэйка". Спортсмен потерял сознание на предматчевой разминке за несколько минут до начала игры. Футболиста доставили в больницу с сердечным приступом, однако врачи не смогли спасти 29-летнего игрока, сообщает "Газета.ру".

Болельщик самарского футбольного клуба "Крылья Советов" умер от остановки сердца на стадионе во время игры с казанским "Рубином".

"51-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца", - сделала заявление Российская премьер-лига.

У фаната итальянской "Ромы" остановилось сердце во время матча итальянской Серии А. 30-летнего болельщика реанимировали с помощью дефибриллятора. Его отправили в больницу.

Во время матча "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" стало плохо болельщику, у которого случился сердечный приступ.

Футболисты быстро заметили произошедшее и позвали медика "Ньюкасла", однако первым около болельщика оказался его сосед по трибуне Том Притчард, врач неотложной помощи в больнице.

Когда он добежал до упавшего болельщика, тот "лежал на креслах без пульса". Притчард начал оказывать первую помощь, оперативно подоспели врач "Ньюкасла" и скорая помощь – сердце фаната пришлось дважды заводить дефибриллятором, и со второго раза получилось, а дальше в дело вступила скорая.

Матч чемпионата Англии по футболу между "Уотфордом" и лондонским "Челси" был прерван на полчаса из-за оказания экстренной медицинской помощи одному из болельщиков на трибунах.

Игру приостановили на 13-й минуте после того, как футболисты сообщили арбитру о проблемах со здоровьем у одного из болельщиков и указали на трибуны. Как отмечается, у пострадавшего остановилось сердце, но медикам удалось стабилизировать его состояние. Выяснить, кто именно на трибунах почувствовал себя плохо, помог защитник "Челси" Марксо Алонсо, указавший пальцем на конкретного человека, пишет "РБК".

Ранее 4 октября 2020 года 36-летний спортсмен вместе с женой поехал в ресторан, расположенный в центре города, где внезапно его самочувствие ухудшилось. На место тут же вызвали врачей скорой помощи, и бывшего полузащитника экстренно госпитализировали. Врачи до последнего боролись за жизнь известного пациента, однако спасти атлета так и не смогли, сообщила "Газета.ру".

Согласно некоторым исследованиям, у людей, переболевших коронавирусом, наблюдается предрасположенность к проблемам с сердцем.

Вакцинация не спасает от данного риска. Более того, "новые исследования из США гласят, что риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer для мальчиков (12-17 лет) более чем в шесть раз превышает опасность тяжелой формы ковида, пишет dw.com.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948528-neobyasnimye-tragedii-futbol-zahlestnuli-sluchai-serdechnyh-pristupov/