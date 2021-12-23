Греческий теннисист изобразил русский стереотип с черной икрой (видео)

Стефанос Циципас. Фото: TPN/Getty Images

Представитель рейтинга топ-5 теннисистов планеты грек Стефанос Циципас опубликовал видео, где ест бутерброд с черной икрой под гимн России, сообщает NUR.KZ.

«Скажи, что ты русский, не говоря, что ты русский», – подписал видео Циципас.

"Красиво жить не запретишь", – написал российский теннисист Карен Хачанов.

«Петиция, чтобы Стеф создал аккаунт в тиктоке!» – прокомментировал его брат Петрос.

Напомним, появились предположения, что греческий теннисист является потомком основателя московского футбольного "Спартака" Николая Старостина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948056-grecheskiy-tennisist-izobrazil-russkiy-stereotip-s-chernoy-ikroy-video/