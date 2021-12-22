10 постов о работе и жизни от очаровательной спортивной ведущей Яны Ромашкиной

Яна Ромашкина. Фото: instagram.com/romashkina_ya_

Менхенгладбах, пентакампеоны, Тадас Тамашаускас - не каждый футбольный болельщик сможет быстро и без ошибок произнести эти слова. А 27-летняя Яна Ромашкина научилась. Ведь она работает ведущей на спортивном телеканале "Матч ТВ". А еще девушка креативно пишет анонсы, читает литературу и рассуждает о жизни. NUR.KZ сделал подборку из 10 ее лучших публикаций в Instagram.

"Ровно 8 месяцев я на канале. За это время я научилась быстро и на одном дыхании произносить "Реал Вальядолид", Мёнхенгладбах, пентакампеоны, Тадас Тамашаускас и многих других, с произношением которых, у меня во рту постоянно жскзсшмрпрз...".

"Знаете, совсем не легко удерживать одной ногой мяч стоя на каблуках, поэтому на второй фотке я держусь за невидимый поручень и не падаю. Вот такой вот психологический трюк".

"Пусть меня и @am_romanov не будет сегодня на трибунах в Лужниках, но мы болеем за наших парней, верим и переживаем.

А уже завтра в 6 утра встретимся в программе "Все на Матч" - разберем, обсудим и покажем встречу с Хорватами. Очень надеюсь, что будем говорить о достойной игре нашей сборной".

"Джованна Романо - так бы звали меня на итальянский манер (переводили знающие люди). Серьезно и красиво, точно как итальянский футбол. Смотрите Серию А на МатчТВ. Будем болеть за Леху Миранчука".

"Теперь во Франции следим не только за Александром Головиным, но и за Лео Месси, чья заплаканная салфетка продаётся за миллион долларов. За такие деньги мы c Димой Лукашовым готовы отдать ещё и футболки".

"Снова эфирим в кимоно, ведь сегодня день закрытия летних Олимпийских игр в Токио. У наших спортсменов по сумме 71 медаль".

"Самая неожиданная фотосессия в моей жизни. Сижу, смотрю на парочку, и думаю: если бы они только знали, как они красивы.

Через минуту подходит ко мне мужчина, протягивает свой фотоаппарат, и показывает вот эти снимки со словами: "девушка, если бы вы только знали, как вы прекрасны!"

Вот и вы, даже не подозреваете, как восхищенно смотрят на вас прохожие!"

"В детстве столько денег было брошено в фонтаны, чтобы вернуться. В итоге, никуда я так и не вернулась. Теперь, став взрослее, я бросаю деньги только на ветер".

"Смотрю в будущее. Думаю, там будет море и я, я и море, ну может ещё океан, Атлантический".

"Если вы не знаете, что написать в резюме, то укажите, что признаны человеком года по версии журнала TIME в 2006 году.

P.s В том году журнал TIME признал каждого человеком года".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947883-10-postov-o-rabote-i-zhizni-ot-ocharovatelnoy-sportivnoy-veduschey-yany-romashkinoy/