Три казахстанских каратиста вышли в финал чемпионата Азии

Софья Берульцева. Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов

Сразу трое казахстанцев пробились в финал проходящего в Алматы чемпионата Азии по каратэ, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Софья Берульцева вышла в финал в весе свыше 68 кг. За золото она будет биться с японкой Савае Юзуки.

В категории до 50 килограммов Молдир Жанбырбай также пробилась в финал. За первое место она сразится с Джуной Цуки из Японии.

У мужчин в финал прошел Андрей Актауов, выступающий в весе до 55 кг. В схватке за золотую медаль он встретится с представителем Саудовской Аравии Барги Ясиром.

Финальные встречи запланированы на завтра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947823-tri-kazahstanskih-karatista-vyshli-v-final-chempionata-azii/