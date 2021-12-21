Мария Шарапова: горжусь, что финансово обеспечила себя и семью

Мария Шарапова. Фото: Zhong Zhi/Getty Images

Экс-первая ракетка мира, 5-кратная победительница турниров "Большого шлема" российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о значении заработанных в течение карьеры денег, сообщает "Газета.ру".

"Раньше я думала о деньгах как о возможности чего-то добиться. Сейчас оглядываясь назад, могу сказать, что невероятно горжусь тем, что смогла обеспечить себя и свою семью. С одной стороны – это достижение, но оно принесло некоторое чувство безопасности, верно? Это то ощущение, когда ты понимаешь, что можешь позаботиться об их здоровье, я могу сделать их счастливыми и быть уверена в том, что с ними все будет в порядке", — сказала Шарапова в интервью.

Мария Шарапова завершила свою карьеру в феврале 2020 года. Она была экс-первой ракеткой мира. 34-летняя спортсменка является одним из лидеров по сумме рекламных контрактов среди спортсменов со всего мира.

А в рейтинге призовых, заработанных на выступлениях в различных турнирах, Шарапова заняла третье место. Сумма ее профессионального спортивного дохода оценивается в 38 млн долларов.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947620-mariya-sharapova-gorzhus-chto-finansovo-obespechila-sebya-i-semyu/