Месси и Неймар поздравили Катар с Днем Независимости (видео)

Месси, Неймар и Мбаппе. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

ПСЖ опубликовал видеопоздравление государства Катар с Национальным днем, сообщает Sports.ru.

В видео, опубликованном в твиттере парижан, снялись Преснель Кимпембе, Маркиньос, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими.

Не очень довольным получилось лицо у Мбаппе. Он единственный из трех суперзвезд клуба, кто появился в кадре не один, а с другим партнером по команде.

Национальный день Катара ежегодно отмечается 18 декабря. Считается, что в этот день в 1878 году было основано государство Катар.

В этот день празднуется обретение Катаром независимости и объединение страны.

Напомним, 70% акций ПСЖ владеет фонд Qatar Sports Investments, а президентом и генеральным директором футбольного клуба является катарский бизнесмен Нассер аль-Хелаифи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947298-messi-i-neymar-pozdravili-katar-s-dnem-nezavisimosti-video/