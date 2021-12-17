Гимнастка Севастьянова показала соблазнительное фото с отдыха на Мальдивах

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новые яркие снимки, передает NUR.KZ.

Каролина выложила фотографию в Instagram, где она позирует в черном купальнике на фоне моря. В комментариях восхитились фигурой Севастьяновой, а сам пост набрал свыше 13 тыс. лайков.

Напомним, что российская гимнастка является олимпийской чемпионкой 2012 года в групповом многоборье. В том же году Каролина приняла решение завершить карьеру.

Бывшая гимнастка активно ведет свою страницу в Instagram. Там она регулярно делится откровенными снимками из жарких стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947264-gimnastka-sevastyanova-pokazala-soblaznitelnoe-foto-s-otdyha-na-maldivah/