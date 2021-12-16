Конькобежка Екатерина Айдова завоевала золото на чемпионате четырех континентов

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Екатерина Айдова взяла золотую медаль на проходящем в Калгари (Канада) чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту, передает NUR.KZ.

В финале соревнований на дистанции 500 метров среди женщин Екатерина Айдова с результатом 37,89 секунды заняла первое место.

Второй финишировала представительница Тайбэя Ю Тин Хуанг, а тройку лучших замкнула Виктория Родригес из Аргентины.

Отметим, что это первая медаль для Казахстана на данном турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947213-konkobezhka-ekaterina-aydova-zavoevala-zoloto-na-chempionate-chetyreh-kontinentov/