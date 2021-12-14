Колоссальные компенсации за изнасилования получат американские гимнастки по делу врача-педофила

Американские гимнастки, пострадавшие от насилия врача. Фото: Alex Wong/Getty Images

Жертвы насилия со стороны врача Ларри Нассара из сборной США получат 380 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.

Федерация гимнастики, Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выплатят 380 миллионов долларов женщинам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

По информации источника, организации заключили мировое соглашение с жертвами сексуального насилия. За это проголосовали более 90 процентов жертв, которых насчитывается более 500 человек. Кроме денежной компенсации, пострадавшие смогут выдвинуть своего представителя в руководство федерации.

В октябре олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони обратились к Конгрессу США с требованием распустить руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны из-за скандала с участием Нассара. По их мнению, комитет не предпринял действий по борьбе с сексуальным насилием в сборных.

Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Байлз, Райсман, Марони и Габриэль Дуглас. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

Ларри Нассар. Фото: Scott Olson/Getty Images

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946958-kolossalnye-kompensatsii-za-iznasilovaniya-poluchat-amerikanskie-gimnastki-po-delu-vracha-pedofila/