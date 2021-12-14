Женская сборная Казахстана по гандболу потерпела очередное поражение на ЧМ-2021

Женская сборная Казахстана по гандболу. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская сборная Казахстана по гандболу не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира-2021 в Испании, передает NUR.KZ.

В основном раунде наши гандболистки заняли последнее шестое место во второй группе. В заключительном туре сборная Казахстана уступила команде Пуэрто-Рико со счетом 27:30.

Таким образом, отечественные спортсменки не набрали ни одного балла в основном раунде мирового первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946876-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-gandbolu-poterpela-ocherednoe-porazhenie-na-chm-2021/