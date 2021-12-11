Человек-паук посетил стадион и раздевалку ПСЖ

Человек-паук. Фото: instagram.com/psg/

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel Том Холланд побывал на стадионе ПСЖ, передает Isport.ua.

Британский актер посетил поле, трибуны и раздевалку парижан. Руководство клуба вручило Холланду футболку ПСЖ с десятым номером.

Также Том в образе Человека-паука устроил фотосессию на стадионе "Парк де Пренс".

Отметим, что 15 декабря в мировой прокат выходит фильм "Человек-паук: Нет пути домой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946502-chelovek-pauk-posetil-stadion-i-razdevalku-pszh/