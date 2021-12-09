Назван размер дохода чемпиона мира по шахматам

Магнус Карлсен. Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Норвежские СМИ опубликовали размеры доходов ведущих спортсменов страны по итогам 2020 года. Лидером списка стал чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, пишет Lenta.ru.

По итогам прошлого года Карлсен заработал чуть больше трех миллионов евро. Его общий доход оценивается в 4,7 миллиона евро.

Также подсчитаны доходы ведущих лыжников и биатлонистов. Лидер мужской сборной по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заработал 335 тысяч евро при состоянии в 887 тысяч евро. У лыжницы Терезы Йохауг эти показатели равны 561 тысяче и 5,3 миллиона евро соответственно.

Биатлонистка Тириль Экхофф заработала 423 тысячи евро при состоянии в 985 тысяч. Представитель мужской сборной Норвегии Йоханнес Бе получил по итогам 2020-го 1,3 миллиона евро. О его общем состоянии не сообщается.

Напомним, сейчас Магнус Карлсен защищает титул чемпиона мира в противостоянии с россиянином Яном Непомнящим. После десяти партий счет 6,5:3,5 в пользу норвежца. Всего шахматисты должны провести 14 партий. Если после их окончания счет будет равный, то они проведут тай-брейк.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946182-nazvan-razmer-dohoda-chempiona-mira-po-shahmatam/