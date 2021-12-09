Самая сексуальная спортсменка мира появилась на публике в бюстгальтере

Алиса Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd/

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала серию новых снимков в Instagram, передает NUR.KZ.

Спортсменка приняла участие в благотворительном вечере газеты Bild. На публике Алиса появилась в костюме, под которым виднелся черный бюстгальтер.

Отметим, что Алиса Шмидт считается самой сексуальной спортсменкой мира по версии австралийского журнала Busted Coveragе.

Алиса - одна из самых популярных спортсменок Германии. В 2017 году она взяла серебряную медаль чемпионата Европы до 20 лет в эстафете 4 по 400 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946113-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-poyavilas-na-publike-v-byustgaltere/