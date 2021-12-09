Пловчиха-трансгендер побила несколько рекордов США и возмутила соперниц

Лия Томас, пловчиха-трансгендер из США. Фото: nypost.com

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас побила несколько рекордов страны на соревнованиях в США, пишет Lenta.ru.

В заплыве на 1500 метров 22-летняя спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров — на 14. Некоторые пловчихи отставали от нее на круг. Отмечается, что победы Лии Томас вызвали недовольство соперниц из-за того, что Томас год назад была мужчиной и соревнуется с ними не на равных.

При этом результаты Томас соответствуют критериям Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA). Она заявлена для участия в чемпионате США в марте 2022 года.

Томас, будучи мужчиной, выступал последний раз в ноябре 2019 года. Спортсменка прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров.

Напомним, на Олимпиаде в Токио выступала новозеландская штангистка-трансгендер. Ее участие завершилось крахом, так как она не смогла поднять вес ни в одной из трех попыток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946081-plovchiha-transgender-pobila-neskolko-rekordov-ssha-i-vozmutila-sopernits/