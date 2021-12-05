Амир Закиров завоевал бронзу на чемпионате мира по брейк-дансу

Амир Закиров. Фото: Mirco Buyls

В рамках подготовки к Олимпийским играм-2024 в Париже состоялся чемпионат мира по брейкингу (брейк-данс), проведенный Международной Федерацией Танцевального Спорта WDSF, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

В составе команды Казахстана на чемпионате мира приняли участие Даулет Анарбекулы, Диляра Аубакирова, Амир Закиров и Ирина Усманова.

Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции.

В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале.

Однако уже в следующем баттле показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945339-amir-zakirov-zavoeval-bronzu-na-chempionate-mira-po-breyk-dansu/