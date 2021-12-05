Волеболистка Кристина Карапетян опубликовала откровенное фото

Кристина Карапетян. Фото: instagram.com/krisik___karapetyan/

Казахстанская волейболистка Кристина Карапетян на своей странице в Instagram поделилась новыми снимками, передает NUR.KZ.

"Мои внутренние качели приходят в равновесие с каждым днем" - подписала фото Карапетян. В комментариях подписчики восхитились красотой Кристины.

Напомним, что Кристина Карапетян в прошлом году завершила спортивную карьеру. Ранее она выступала за такие клубы, как "Иртыш-Казхром", "Жетысу", "Забайкалка" и "Енисей". Также она долгое время защищала честь сборной Казахстана.

На страницу Кристины в Instagram подписаны свыше 45 тыс. пользователей. Там она частенько выкладывает пикантные фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945321-volebolistka-kristina-karapetyan-opublikovala-otkrovennoe-foto/