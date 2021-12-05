Фанаты "Баварии" конфликтуют с клубом из-за связей с Катаром

Фанаты "Баварии". Фото: Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images

Главная тема последних недель внутри "Баварии" – война болельщиков и руководства из-за контракта с Qatar Airways, пишет Sports.ru.

По оценкам The Athletic, мюнхенский клуб получает от Катара около 20 млн евро в год. Непосредственно с Qatar Airways сотрудничают с 2018-го – контракт оценивают в 10 млн евро в год, он заканчивается после сезона-2022/23.

Болельщики и раньше были недовольны, что мюнхенцы связаны с Катаром. В частности, протестовали против сборов в этой стране – Ули Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге критиковали и обвиняли в корыстных интересах. Сейчас руководство сменилось, но события последнего года обострили дискуссию.

Во-первых, перед чемпионатом мира активно обсуждают нарушения прав человека в Катаре (досталось даже Дэвиду Бекхэму за рекламу страны)

Во-вторых, покупка саудовскими шейхами "Ньюкасла" снова подняла вопрос об отбеливании репутации через спорт – и это срикошетило и в другие ближневосточные государства, вливающие деньги в футбол.

В "Баварии" ситуация максимально обострилась на прошлой неделе – на ежегодном собрании акционеров (напомним, 75% акций клуба принадлежит болельщикам, остальные 25% в равных долях распределены между Audi, adidas и Allianz).

На ассамблее большая группа фанатов-акционеров, возглавляемая юристом из Майнца Михаэлем Оттом, выступила за разрыв всех соглашений с катарскими компаниями – как раз из-за проблем с правами человека в стране.

В ответ президент Херберт Хайнер и исполнительный директор Оливер Кан заявили, что контракт с Qatar Airways продлят, несмотря на мнение болельщиков-акционеров. Это вызвало серьезную дискуссию в зале.

Оппозиция требовала отставки Хайнера, фанаты кричали: "Мы – "Бавария", а вы нет. Мы – фанаты, которых вы не хотите видеть".

Почетный президент Ули Хенесс заявил: "Мне нужно обдумать произошедшее. Пока это худшее клубное мероприятие, на котором я присутствовал. Мне стыдно".

"В январе прошлого года мы организовали дискуссию, привезли рабочих-мигрантов со строек Катара, экспертов по правам человек и представителей клуба. Но от "Баварии" никто не явился. Тогда мне было стыдно быть фанатом этого клуба – и я решил бороться", - рассказал юрист Михаэль Отт.

Баннер болельщиков: Оливер Кан отстирывает кровавые инвестиции. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Болельщики на матче против "Фрайбурга" растянули баннер с изображениями Кана и Хайнера, которые отстирывали кровь с футболок Qatar Airways. Подпись: "Отмоем все за деньги".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945309-fanaty-bavarii-konfliktuyut-s-klubom-iz-za-svyazey-s-katarom/