Златан Ибрагимович рассказал о своем первом сексе

Златан Ибрагимович. Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович свой первый сексуальный опыт получил позже сверстников. Об этом форвард рассказал итальянским СМИ, пишет Sports.ru.

– Я очень стеснялся. Перед первым свиданием я написал себе список всего, что хочу сказать. Если бы девушка спросила меня о чем-то другом, я бы задал ей такой же вопрос. Жалкое зрелище. У меня это все было намного позже, чем у моих сверстников.

– В каком возрасте вы занялись любовью в первый раз?

– В семнадцать. Потому что в 17 лет я впервые покинул гетто в Мальме (там он жил вместе с другими переселенцами) и вышел в центр города. Только тогда я познал шведок такими, как вы их себе представляете – блондинок, свободных. В гетто были только коротковолосые девушки в паранджах.

- На каком языке вы думаете?

– По-разному. На поле я никогда не думаю на шведском: это слишком добрый язык, на поле нужна злоба, так что я мыслю по-славянски. Иногда по-итальянски и по-английски. Но в семье мы все делаем по-шведски.

– Например?

– Мы снимаем обувь перед тем, как зайти в дом, остаемся в носках. У нас нет обслуживающего персонала – есть уборщица, остальное мы делаем сами.

– Но ощущаете ли вы себя шведом?

– Я – швед, но также я человек смешанных кровей: моя мама – хорватская католичка, отец – босниец-мусульманин, а я провел большую часть карьеры в Италии

– Ваш путь к успеху был тяжелым?

– Я был ребенком, который всегда страдал. Я только родился, а медсестра уронила меня с метровой высоты. Я страдал всю свою жизнь.

В школе я был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я – темным, смуглым, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они.

Родители моих одноклассников просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это.

Сейчас Ибрагимовичу 40 лет и он продолжает выступать на высоком уровне. В текущем сезоне швед забил за "Милан" 6 голов.

Ранее он играл за "Аякс", "Интер", "Ювентус", "Барселону", "Манчестер Юнайтед", а также ПСЖ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945096-zlatan-ibragimovich-rasskazal-o-svoem-pervom-sekse/