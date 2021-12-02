"Мисс ягодицы" Бразилии пообещала станцевать перед Месси

Сьюзи Кортез, "Мисс ягодицы" Бразилии-2019. Фото: twitter.com/SuzyCortez_

Модель Сьюзи Кортез, ставшая в 2019 году "Мисс ягодицы" в Бразилии, пообещала раздеться догола для своего кумира - Лионеля Месси, если он выиграет "Золотой мяч", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter девушки.

Сюзи из Бразилии хорошо известна своей великой любовью к суперзвезде ПСЖ Месси, которого она годами поддерживает в социальных сетях.

У модели даже есть татуировка форварда на спине.

"Моя мечта - раздеться для Лионеля Месси. Он для меня все", - сказала Сьюзи.

"Ничего не имею против Криштиану Роналду, но Месси намного лучше его в игре и во всем, что я могу представить", - считает модель.

Любовь Кортез к Месси воплотилась также в татуировку на ее спине. Но модель признает, что данное "произведение искусства" временами заставляло ее краснеть.

"У меня уже есть татуировка на лице Месси под животом, которую я сделала, когда он в шестой раз выиграл награду лучшему игроку мира (Золотой мяч), и я намерен сделать такую ​​же татуировку, как у него на левой ноге", - призналась Сьюзи.

А пока она опубликовала серию снимков с мячом и золотым загаром, отождествляя их с седьмым "Золотым мячом" аргентинца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944991-miss-yagoditsy-brazilii-poobeschala-stantsevat-pered-messi/